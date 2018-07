Souza afirma que golaço foi mistura de sorte e competência

Autor do gol da vitória diante da Chapecoense por 1 a 0, o volante Souza reconheceu que contou com um pouco de sorte para acertar o ângulo do goleiro Danilo. A bola que saiu do pé direito do são-paulino, que finalizou até um pouco sem jeito, fez uma curva incrível até entrar no gol da equipe catarinense, logo no começo da partida.

"Fico feliz por ter acertado o chute. Foi um pouco de competência, um pouco de sorte... Felizmente, acertei o chute e pude ajudar a equipe", afirmou Souza, que foi bastante festejado pelos companheiros, em entrevista ao site oficial do clube.

Além do gol, o resultado foi bastante comemorado pelo fato de o adversário, até então, estar invicto no Campeonato Brasileiro atuando em casa. A Chapecoense havia derrotado Coritiba (2 a 1), Santos (1 a 0) e Joinville (2 a 0). O triunfo foi o primeiro da equipe como visitante, depois de derrota para a Ponte Preta e empate com o Internacional.

"Fora de casa, não vínhamos apresentando um bom futebol. Contra o Inter, tivemos volume de jogo, mas hoje conseguimos vencer finalmente. O importante foi a postura da equipe, todo mundo lutou demais. É importante vencer como visitante no Brasileiro, porque precisamos somar pontos sempre para seguir entre os líderes", declarou.

Depois de conquistar duas vitórias sob o comando do técnico Juan Carlos Osorio, o São Paulo entra novamente em campo no próximo domingo, no Morumbi, para enfrentar o Avaí.