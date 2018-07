Souza diz querer ficar no São Paulo após fim de empréstimo

Souza precisou de poucos jogos para rapidamente se transformar num dos intocáveis do São Paulo. Contratado no início do ano, ele virou titular de cara e caiu nas graças da torcida, de Muricy Ramalho e da diretoria, que espera mantê-lo após o fim do seu empréstimo junto ao Grêmio, que acaba no fim do ano.

Por enquanto, o volante tenta não falar sobre o assunto, mas também demonstrou interesse em continuar no Morumbi. Adaptado à cidade e ao clube, ele gostaria que o clube o contratasse em definitivo e lembrou do desejo de jogar no futebol paulista.

"Acho que venho fazendo um bom trabalho. Quero crescer com a equipe, ganhar uma identidade dentro do campeonato para que depois as coisas fiquem mais fáceis. Se o São Paulo quiser que eu fique eu vou querer ficar, foi o clube que me abriu as portas para jogar no futebol paulista, que era um sonho meu", disse.

Souza chegou ao Morumbi em negociação que manteve o zagueiro Rhodolfo em Porto Alegre até o fim do ano - ele já estava no Grêmio desde o ano passado e teve o vínculo prorrogado. O contrato do volante com os gaúchos vai até dezembro de 2016. Em 22 jogos pelo São Paulo, ele marcou um gol. "Quero ficar sim, está muito cedo para falar sobre isso, mais para frente pensamos nisso", afirmou o jogador.