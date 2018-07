Souza e Bruno Rodrigo renovam por 3 anos com Cruzeiro

Souza, que fez lindo gol no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no último sábado, no Maracanã, pela rodada final do Campeonato Brasileiro, garantiu sua permanência no atual campeão nacional após ter sido contratado junto ao Palmeiras. Já Bruno Rodrigo conseguiu se firmar na equipe cruzeirense depois de deixar o Santos, no início deste ano, para passar a formar dupla de zaga com Dedé, reforço de peso contratado para esta temporada.

O volante acumula 17 partidas e dois gols com a camisa do Cruzeiro, enquanto o defensor já disputou 49 jogos e balançou as redes cinco vezes.

Antes de renovar com Souza e Bruno Rodrigo, o Cruzeiro havia anunciado mais recentemente as renovações de contrato do técnico Marcelo Oliveira, que firmou acordo para ficar mais um ano na Toca da Raposa, e do lateral-direito Mayke, outro atleta que acertou vínculo para defender o time por mais três temporadas.