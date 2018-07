Souza elogia caráter de Tite e descarta 'corpo mole' do Corinthians

O São Paulo viaja na manhã desta terça-feira para enfrentar o Danubio, no Uruguai, e por mais que tente se concentrar no jogo, também terá que ficar atento à outra partida do seu grupo pela Copa Libertadores. O Corinthians recebe o concorrente direto do Tricolor, o San Lorenzo, e o volante são-paulino Souza descarta a necessidade de ter que torcer para o rival paulista.

O Tricolor e o San Lorenzo estão empatados com seis pontos, enquanto o Corinthians lidera com 12 e o Danubio não pontuou. "Temos de fazer nosso trabalho. Ganhando, não precisamos torcer. Vamos fazer nosso dever. Depois vamos querer que o San Lorenzo perca, mas não precisamos torcer pelo Corinthians", disse Souza nesta segunda-feira.

As duas partidas do grupo nesta quarta-feira serão realizadas ao mesmo tempo. Souza também garante que não teme o risco do Corinthians perder de propósito para o San Lorenzo, que na última rodada recebe o lanterna Danubio em Buenos. "Todos nós conhecemos a índole do Tite (técnico do Corinthians). É um cara intocável. Todos sabem que ele é muito sério, então não preciso torcer, até porque ele nunca facilitaria", comentou.

Conquistar uma vitória no Uruguai encaminha a classificação do São Paulo e diminui a obrigação de bater o rival na próxima semana, no Morumbi, pela rodada final. "O jogo com o Danubio é fundamental para nos dar uma tranquilidade. Como tem Corinthians e San Lorenzo, podemos chegar ao clássico em total desvantagem", explicou. Em dois confrontos com o Alvinegro nesta temporada, foram duas derrotas tricolores.