Souza elogia 'evolução muito grande' do São Paulo

Para o volante Souza, o time do São Paulo está muito melhor do que aquele que fechou a primeira perna do Brasileirão. "Vemos uma evolução muito grande em relação ao último jogo, esperamos tentar manter isso para entrar no Brasileiro com o pé-direito e fazer ainda melhor nesse segundo semestre do que estávamos fazendo no primeiro", prometeu o volante.

Com 16 pontos, apenas três a menos que o líder Cruzeiro, o São Paulo reinicia o Brasileirão quarta-feira, contra o Bahia, na Fonte Nova, pensando grande. "Queremos esse título porque sabemos que está ao nosso alcance pela estrutura que o clube tem, pela história, pelas peças de reposição", comentou.

Só para as quatro vagas disponíveis entre o meio e o ataque, o técnico Muricy Ramalho conta com Kaká, Ganso, Pato, Luis Fabiano, Kardec, Osvaldo e Ademilson, além de garotos de futuro como Ewandro e Boschilia, regularmente convocados para a seleção de base. A posição onde há menos disputa por posição é exatamente a de primeiro volante. Além de Souza, o São Paulo tem Hudson e Denilson, que atuam um pouco mais avançados, em função mais parecida com a de Maicon.