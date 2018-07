Souza entra no BID e fica pronto para estrear no Grêmio

A tendência, porém, é a de que o volante inicie o confronto entre os reservas e Léo Gago seja escalado como titular no lugar de Fernando em um meio-campo que também deverá ter Gilberto Silva, Marquinhos e Marco Antonio. Ex-jogador do Vasco, Souza foi emprestado ao Grêmio pelo Porto até o final deste ano.

Já o atacante Marcelo Moreno, que apenas correu ao redor do gramado no treino da última quinta-feira, nesta sexta pela manhã voltou a treinar com bola. O jogador, que reclamava de dores na coxa direita, atuou na equipe reserva, enquanto o ataque titular foi escalado com André Lima e Kléber. Entretanto, o jogador boliviano tem chance de iniciar o confronto diante do São José como titular.

Com isso, caso confirme o time titular treinado nesta sexta-feira, Caio Júnior mandará o Grêmio a campo neste sábado com a seguinte formação: Victor; Gabriel, Saimon, Grolli e Bruno Collaço; Gilberto Silva, Léo Gago (Souza), Marquinhos e Marco Antonio; Kléber e André Lima (Marcelo Moreno). Na zaga, Saimon está confirmado no lugar do suspenso Naldo.

O jogo diante do São José será válido pela última rodada da fase de classificação do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Na terceira posição do Grupo 2, o Grêmio já garantiu classificação para as quartas de final deste estágio da competição.