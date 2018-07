Souza esquece 'final' contra o Cruzeiro e pensa no Botafogo

A possibilidade de reduzir no domingo a distância de sete pontos que separam o São Paulo do Cruzeiro por enquanto não mexe com Souza. Com um duelo contra o Botafogo nesta quarta-feira antes da ''final'' com o líder do Campeonato Brasileiro, o volante dá de ombros para os mineiros e pensa apenas no confronto do Mané Garrincha.

A matemática do volante é simples. Um tropeço diante dos cariocas aliado a uma vitória dos mineiros na quinta-feira contra o Bahia no Mineirão abriria a distância para dez pontos, margem que até mesmo os atletas consideram difícil de tirar. Por isso, a ordem é tratar o Botafogo como única prioridade.

"Difícil pensar no domingo porque se tivermos um tropeço amanhã, o domingo pode não valer nada. O foco tem que ser sempre no próximo jogo, precisamos respeitar o Botafogo e entender que eles são o jogo mais importante do momento, não podemos ficar pensando no Cruzeiro", disse o volante nesta terça-feira.

O São Paulo terá o retorno de Michel Bastos à lateral esquerda nesta quarta-feira. O jogador cumpriu suspensão contra o Sport e ocupará a vaga que foi de Reinaldo no domingo. Pelo lado direito, Auro deve começar o primeiro jogo como titular após ter agradado ao entrar no lugar de Paulo Miranda (com estiramento na coxa esquerda) no fim de semana.

Na última atividade antes da partida, Muricy Ramalho fez um treino de movimentação e posse de bola com os jogadores. Antes, fechou o treino para arrumar o posicionamento do time e treinar lances de bola parada.