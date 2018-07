Souza 'esquece' pontos perdidos do São Paulo e mira G-4 no Brasileirão Satisfeito com a exibição do São Paulo na vitória sobre o Vitória no último domingo por 3 a 1, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, Souza espera vida nova no clube e admite que o elenco busca voos maiores. Com o triunfo, o time chegou à quinta posição com 23 pontos e está a três do Fluminense, último integrante do G4.