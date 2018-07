Souza exalta importância do 2º lugar no Brasileirão para o Grêmio

PORTO ALEGRE - A vitória por 1 a 0 sobre o Goiás no domingo garantiu o Grêmio na Libertadores do ano que vem, mas se engana quem pensa que a equipe entrará em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro sem pretensões. Os gaúchos precisam apenas de um empate diante da Portuguesa, domingo, no Canindé, para assegurar o vice da competição, posição que lhe garantiria uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

"Vamos terminar o ano de forma positiva e pode ser ainda melhor conquistando o segundo lugar no Brasileirão. Sabemos da dificuldade do jogo contra a Portuguesa, mas estamos focados para garantir a classificação direta para a Libertadores", declarou o volante Souza, nesta quarta-feira.

Com a segunda colocação, o Grêmio quer evitar a necessidade de atuar na fase preliminar da Libertadores, como fez este ano. Ainda em janeiro, a equipe enfrentou a LDU, perdeu por 1 a 0 no Equador e devolveu o placar em Porto Alegre, garantindo vaga na fase de grupos. Mesmo com o desfecho positivo, no clube todos avaliam que o desgaste pelo duelo foi prejudicial para o decorrer da temporada.

A quarta-feira foi de reapresentação dos jogadores no Estádio Olímpico. Eles ganharam dois dias de folga após a vitória sobre o Goiás e só voltaram a trabalhar nesta tarde. No gramado principal, os atletas participaram de um trabalho físico e técnico comandado pelo técnico Renato Gaúcho.