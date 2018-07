Souza mostra confiança para recuperar espaço no Flu Com as aquisições do meia Wagner e do volante Jean, a disputa por posições ficou acirrada no populoso meio-de-campo do Fluminense. Para um jogador, ganhar vaga vai ser duplamente difícil e importante. Depois de uma temporada de 2011 decepcionante, em que pouco atuou como titular e não se destacou, o meia Souza luta por um lugar ao sol, mas mostra confiança em conquistar o seu espaço.