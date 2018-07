Souza nega que São Paulo tenha jogado mal contra a Chapecoense

Vencer o Bahia na quarta-feira deixou a impressão de que o São Paulo enfim deixaria os altos e baixos no Campeonato Brasileiro, mas a realidade se mostrou dura já no sábado na derrota para a Chapecoense no Morumbi. O revés derrubou o São Paulo para a sexta posição, com 19 pontos, a seis do líder Cruzeiro.

O volante Souza acredita que a equipe não fez uma apresentação ruim e enumerou o que viu de positivo no tropeço, mas admite que não dá para se contentar em apenas ficar com a bola sem produzir chances de gol.

"Esperamos ter um pouco de sorte para furar essa marcação das equipes menores porque essas equipes vêm mais fechadas. Se tivéssemos vencido teria sido 70% de posse de bola, toques rápidos, marcação, essas coisas. Sabemos que não é porque ganhamos do Bahia que somos os melhores e nem porque perdemos da Chapecoense somos um desastre", afirmou.

Antes da pausa da Copa a instabilidade da equipe era apontada como um dos principais problemas a serem resolvidos, fato apontado até por Muricy. Com a derrota em casa, os jogadores ligaram o sinal de alerta e garantem ter entendido que é preciso produzir mais se o time tricolor não quiser ficar no caminho na briga pelo título.

"Temos que buscar a regularidade, não podemos ficar oscilando senão não chegaremos no título. Até a parada fizemos gols em todos os jogos, falávamos que era importante não sofrer gols porque pelo menos um faríamos. Na nossa casa infelizmente fomos surpreendidos, precisamos entender que não existe equipe fraca e mediana no campeonato".