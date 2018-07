Souza promete torcida pelo Tigre, mas critica violência O volante Souza disse que vai assistir o jogo desta terça-feira entre Tigre e Sporting Cristal, às 21h30, pela quinta rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores, mas admitiu que não terá muito prazer em torcer pelo time argentino. Se o Tigre vencer, basta o Palmeiras derrotar o Libertad que estará classificado antecipadamente para as oitavas de final do torneio continental.