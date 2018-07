Souza quer dar 'dor de cabeça' para Roth no Cruzeiro

"As mudanças do Celso (Roth) surtiram efeito, não que os jogadores que estavam jogando foram mal, mas quem entrou conseguiu fazer alguma coisa diferente. Eu acredito que os jogadores que entraram tenham deixado uma dúvida no que o Celso irá fazer", afirmou Souza nesta quarta-feira.

No sábado, Souza entrou no lugar de Wallyson, passando a compor o meio-campo com o titular absoluto Montillo e deixando o ataque com apenas dois homens. Com o sucesso da formação, Celso Roth ganha um problema para resolver. "É uma dor de cabeça boa para o Celso, que todo treinador quer ter. Ser titular hoje é relativo, o campeonato é longo, varia muito, são muitos jogos, você oscila muito, então hoje o fundamental é você ser importante no grupo, não importa se é entre os 11, ou se está entre os relacionados."

Souza também comemora a ascensão do Cruzeiro, que foi eliminado precocemente no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, mas que agora é vice-líder do Brasileirão. "Até outro dia éramos cotados como time que ia brigar para não cair e hoje somos vice-líder do campeonato. O campeonato está começando agora, mas para ganhá-lo tem que ter um grupo forte e que acima de tudo respeite a opinião do treinador", frisou o meia.