Souza se vê como a versão palmeirense de Paulinho SÃO PAULO - Animado com as boas atuações pelo Palmeiras, o volante Souza buscou comparações com o rival ao definir a sua função no time do técnico Gilson Kleina. "Além de marcar também tenho a liberdade de subir para atacar. Jogo como o Paulinho no Corinthians", afirmou.