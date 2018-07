Souza tenta agarrar nova oportunidade no time do Santos

Com a suspensão do volante Alison, Souza será titular do Santos no jogo desta quinta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Brasileirão. Apesar de jogar também como meia, ele garante estar pronto para desempenhar um papel mais defensivo, ajudando Arouca na marcação no meio-de-campo.

"Estou jogando de segundo volante. Sei fazer o papel de meia também, mas no momento a gente está precisando de volante e estou aqui para ajudar, sem escolher posição", avisou Souza, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé. "É uma opção do treinador."

Contratado durante a Copa do Mundo, Souza ainda busca uma sequência de jogos no Santos. E vem ganhando mais espaço depois da troca de treinador, com a substituição de Oswaldo de Oliveira por Enderson Moreira. "A oportunidade está sendo dada, tentamos agarrar da melhor maneira possível", disse.