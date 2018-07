Souza treina normalmente e pode voltar ao Grêmio quarta

Souza já havia participado de dois treinos na última semana, mas voltou a sentir dores no púbis após as atividades. Desta vez, no entanto, tudo parece ter corrido bem e o volante pode voltar ao Grêmio já diante do Corinthians, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas participaram de um treino coletivo contra o time sub-20. A equipe foi escalada com: Marcelo Grohe; Moises, Rhodolfo, Cris e Wendell; Ramiro, Souza, Guilherme Biteco e Maxi Rodríguez; Yuri e Lucas Coelho.