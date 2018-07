Souza usa viagem aos EUA para adaptação no Cruzeiro A delegação do Cruzeiro desembarcou nesta quinta-feira nos Estados Unidos, onde fará uma intertemporada até o dia 30 de junho. Entre os 24 jogadores relacionados pelo técnico Marcelo Oliveira, o volante Souza espera aproveitar a viagem para se ambientar melhor ao novo clube - veio do Palmeiras no começo de junho e ainda não estreou.