Souza vê goleada sofrida pelo São Paulo como 'acidente de percurso'

SÃO PAULO - Depois de ter sido surpreendentemente goleado por 5 a 2 pelo Fluminense, na noite de quarta-feira, no Maracanã, onde levou quatro gols no segundo tempo após ter ido para o intervalo com uma vantagem de 2 a 1 no placar, o elenco do São Paulo desembarcou na manhã desta quinta no Aeroporto de Congonhas, vindo do Rio, visivelmente chateado com a decepção amargada nesta sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o desembarque, o volante Souza reconheceu que a atuação são-paulina na etapa final foi inaceitável. Entretanto, ele acredita que o desempenho exibido na segunda parte do duelo desta quarta foi uma exceção nesta temporada. "O primeiro tempo que fizemos temos que pegar como exemplo. Depois do intervalo o nosso time não entrou em campo. O que aconteceu foi um acidente", acredita.

Paulo Henrique Ganso foi outro a admitir nesta quinta que o São Paulo errou mais do que poderia no duelo diante do Fluminense, mas já exibiu um discurso visando o jogo deste sábado, contra o Grêmio, às 21 horas, no Morumbi, pela sétima rodada do Brasileirão.

"Tivemos uma série de erros de posicionamento. Mas já sabemos quais foram e, mesmo com pouco tempo para treinar, vamos estar bem melhores para o jogo contra o Grêmio", aposta o meio-campista.

MURICY EM SILÊNCIO

O técnico Muricy Ramalho preferiu evitar o contato com a imprensa no desembarque da delegação tricolor em São Paulo nesta última manhã. Logo após o duelo da última quarta, ele disse que não entendia os motivos para a equipe ter caído tanto de rendimento no segundo tempo do confronto no Maracanã.

O elenco do São Paulo irá realizar um treino fechado na tarde desta quarta no CT da Barra Funda e depois fará uma atividade aberta à imprensa na manhã desta sexta, quando o comandante tentará recuperar o ânimo da equipe, que na quarta sofreu a sua maior derrota deste ano, sendo que até então o time estava invicto neste Brasileiro.