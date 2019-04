SPAL x Juventus: onde assistir ao vivo ao possível jogo do título

SPAL e Juventus se enfrentam neste sábado, às 10h (horário de Brasília), no estádio Paolo Mazza, em Ferrara, pela 32.ª rodada do Campeonato Italiano. No primeiro turno, em Turim, no dia 24 de novembro de 2018, o clube do atacante português Cristiano Ronaldo venceu por 2 a 0, no Juventus Stadium.

SPAL x Juventus terá transmissão pelo Estado e também pelo canal online da DAZN . além de ter acompanhamento em tempo real do Estado .

A Juventus inicia a rodada na liderança com 84 pontos, 20 a mais que o Napoli, o segundo colocado. Um empate basta para o time de Turim conquistar o oitavo título consecutivo do Campeonato Italiano. O SPAL, com 32 pontos em 16.º lugar, segue na briga para fugir do rebaixamento à segunda divisão.

Na última quarta-feira, com gol de Cristiano Ronaldo, a Juventus empatou contra o Ajax por 1 a 1, em Amsterdã, na Holanda, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa - a volta será nesta terça, na Itália. Pelo Campeonato Italiano, no sábado passado, ganhou de virada o clássico contra o Milan por 2 a 1, em Turim.

O SPAL entrou em campo no último domingo e foi derrotado fora de casa pelo Cagliari por 2 a 1. O resultado deixou o time em uma situação muito complicada na briga pelo rebaixamento. Com sete jogos ainda para disputar, o time de Ferrara está quatro pontos à frente do Empoli, que ocupa a 18.ª colocação - a primeira que determina a queda à Série B.