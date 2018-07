Spartak bate Benfica e vence a primeira na Copa dos Campeões

Em campo, apesar do frio que fez na capital da Rússia, a partida começou quente e, logo aos três minutos, o Spartak saiu na frente com um gol do meia brasileiro Rafael Carioca. Mesmo com espaços para o contra-ataque, o time russo desperdiçou chances e levou o empate aos 33, com o atacante Lima. Mas, 10 minutos depois, a equipe da casa teve sorte e voltou a ficar em vantagem no placar com o gol contra do zagueiro Jardel, do Benfica.

No segundo tempo, o time de Portugal tentou de todas as maneiras conseguir o empate, mas não teve forças para furar a defesa russa. Agora, o Benfica tenta dar o troco daqui duas semanas, quando, no próximo dia 7, receberá o Spartak Moscou, no estádio da Luz, em Lisboa.

Com o Barcelona favorito ao primeiro lugar na chave, Benfica e Spartak Moscou duelam junto com o Celtic pela classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões como segundo colocado do grupo. Já o terceiro lugar terá como consolação uma vaga na fase eliminatória da Liga Europa.