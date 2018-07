Spartak Moscou anuncia contratação do brasileiro Luiz Adriano junto ao Milan

O brasileiro Luiz Adriano deixou o Milan para acertar com o Spartak Moscou. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira pelo clube russo, que não informou os detalhes financeiros ou o prazo de duração do contrato do jogador, que estava sem espaço na equipe italiana.

A negociação já vinha se estendendo pelos últimos dias e era dada como certa pela imprensa italiana. Nesta segunda, Luiz Adriano assinou o contrato e firmou o vínculo com sua nova equipe. "Estou muito feliz por chegar ao Spartak", disse o brasileiro após selar o acordo.

Luiz Adriano estava no Milan desde 2015, mas perdeu muito espaço nesta temporada, em meio à reformulação promovida pelo técnico Vincenzo Montella. Por isso, atuou em somente sete partidas, sem marcar nenhum gol. Além disso, tinha salário considerado alto em meio às dificuldades financeiras do clube.

"Esta é uma grande contratação. O futuro vai depender do jogador, mas vemos no Luiz Adriano o desejo de jogar pelo Spartak. Por isso, sabemos que ele vai ajudar muito nosso ataque com sua habilidade. Estamos ansiosos para vê-lo em campo e desejamos a ele sucesso", disse o CEO do time russo, Sergei Rodionov.

Formado no Internacional, com o qual conquistou o Mundial de Clubes de 2006, Luiz Adriano foi negociado em 2007 com o Shakhtar Donetsk, onde atuou por oito anos. Na Ucrânia, se destacou e chegou à seleção brasileira com Dunga, em 2014, antes de ir para o Milan, onde não repetiu o sucesso.