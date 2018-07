Spartak Moscou confirma em seu site venda de Ibson para o Santos

MOSCOU - O Spartak Moscou confirmou oficialmente neste domingo, através de comunicado em seu site, que acertou a venda do meia brasileiro Ibson para o Santos. O clube russo não divulgou os valores, mas o jogador deve custar cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ 9 mi).

Ibson já não jogou neste domingo pelo Spartak, na vitória sobre o Istra pela Copa da Rússia. E deve desembarcar nesta segunda-feira no Brasil, para fazer exames médicos e assinar contrato com o Santos - a apresentação ainda não está marcada.

Atualmente com 27 anos, Ibson começou a carreira no Flamengo, onde virou ídolo e teve participação na campanha do título brasileiro de 2009. Ele também defendeu o Porto, de Portugal, e está no Spartak desde o segundo semestre de 2009.

Antes de Ibson, a diretoria santista tentou contratar o meia Cleiton Xavier, mas não conseguiu tirá-lo do Metalist Kharkiv, da Ucrânia. Em compensação, teve sucesso na negociação para fechar com o volante Henrique, que estava no Cruzeiro.

Ibson e Henrique foram os reforços mais recentes, mas o Santos também já contratou o meia Roger, o lateral Leandro Silva e os atacantes Borges e Rychely para suprir as ausências dos jogadores que estão deixando o clube após o título da Libertadores.