Spartak Moscou será adversário de Corinthians e Palmeiras na Florida Cup de 2020

Um dos clubes mais importantes e populares do futebol da Rússia, o Spartak Moscou está confirmado na Florida Cup de 2020, evento que vai ser realizado na cidade de Orlando, nos Estados Unidos (EUA), entre os dias 15 e 18 de janeiro. Maior campeão russo com 10 títulos, o time se une a Corinthians e Palmeiras, vencedores das últimas quatro edições do Campeonato Brasileiro, com duas taças cada, e ao Atlético Nacional, dono do maior número de conquistas do Campeonato Colombiano e campeão da Copa Libertadores de 2016.

Em 2020, o formato da competição seguirá o mesmo de 2019, quando São Paulo e Flamengo enfrentaram Ajax e Eintracht Frankfurt, com quatro clubes participantes. Nas próximas semanas, a organização do evento divulgará a tabela de jogos com os confrontos, mas Corinthians e Palmeiras farão as suas duas partidas contra Spartak Moscou e Atlético Nacional.

"A experiência da Florida Cup será completamente nova e única para o Spartak Moscou. Primeiro, lançaremos nosso período de preparação para as férias de inverno nas melhores instalações para treinamento e testes. Em segundo lugar, jogaremos contra adversários muito fortes e interessantes - nossos fãs ficarão fascinados ao assistir o Spartak contra alguns times importantes do futebol sul-americanos", explicou Tomas Zorn, diretor geral do clube.

"O Spartak é um clube de grande tradição na Rússia, país em qual sua liga tem a pausa do fim do ano similar a brasileira e colombiana, equilibrando assim o nível de ritmo de jogo de todas as equipes em suas pré-temporadas em janeiro", disse o CEO da Florida Cup, Ricardo Villar.

Além dos quatro jogos que serão realizados no Exploria Stadium, casa do Orlando City, em Orlando, a novidade será uma partida de exibição entre duas equipes alemãs, dias antes do torneio começar: Eintracht Frankfurt x Hertha Berlin. Os clubes vão se enfrentar no dia 9 de janeiro, em jogo único amistoso que marcará a abertura oficial do evento em 2020.

O confronto será disputado no Al Lang Stadium, na cidade de St.Petersburg, também na Flórida. Por conta do calendário do próximo ano, os clubes alemães não participarão do torneio. "Ao participar do evento, em janeiro deste ano, vimos que a Florida Cup oferece a estrutura ideal para nossa preparação. Além disso, estamos ansiosos pela partida contra o Hertha e por reforçar nossas atividades internacionais", afirmou o CEO do Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic.

Até o momento, 26 clubes já participaram da Florida Cup. Sã eles: Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Vasco, Bahia, Internacional, Ajax (HOL), PSV Eindhoven (HOL), Eintracht Frankfurt (ALE), Bayer Leverkusen (ALE), Schalke 04 (ALE), Wolfsburg (ALE), Colônia (ALE), Shakhtar Donetsk (UCR), River Plate (ARG), Estudiantes (ARG), Atlético Nacional (COL), Millonarios (COL), Independiente Santa Fe (COL), Barcelona (EQU), Fort Lauderdale Strikers (EUA), Tampa Bay Rowdies (EUA), Rangers (ESC) e Legia Varsóvia (POL).