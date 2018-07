Spartak pode ser punido por invasão de torcedores

Uma comissão disciplinar da Uefa avaliará o caso nesta quinta-feira e pode punir o Spartak Moscou, por conta da invasão de seus torcedores no estádio do Zilina. Embora eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões, o time russo ficou em terceiro do Grupo F e se garantiu na Liga Europa, competição em que pode cumprir uma eventual suspensão.

Mas não será apenas o Spartak que será investigado na quinta-feira. Pela organização insuficiente e a falta de segurança no estádio, o Zilina também pode receber alguma suspensão. A equipe eslovaca ainda será investigada pela conduta inapropriada de seus jogadores, que receberam cinco cartões amarelos.