São Paulo aguarda liberação do Vitória para fechar com reforço

O São Paulo e o Náutico entraram em acordo nesta terça-feira sobre a contratação do atacante Rogério. Para a negociação se concretizar, falta a apenas a liberação do Vitória, clube onde o jogador atua por empréstimo desde o começo da temporada e marcou cinco gols no Brasileiro da Série B.

O clube do Morumbi deve adquirir do Náutico os 65% dos direitos econômicos do atleta. os outros 35% continuam com o Porto, de Caruaru. Os valores da transferência ainda não foram revelados. O Vitória, porém, alega que ainda não foi comunicado dessa negociação e aguarda um aviso para liberar Rogério, que tem contrato de empréstimo válido até o fim da temporada.

Em 2014 o atacante passou pelo Botafogo no segundo semestre. Como características, Rogério tem a velocidade e o drible. No atual elenco do Vitória o atleta de 24 anos é reserva e costuma entrar nas partidas durante o segundo tempo. A possibilidade da vinda desse reforço foi revelada pelo técnico Juan Carlos Osorio no último domingo, após o clássico com o Corinthians.

O São Paulo contratou recentemente o zagueiro Luiz Eduardo, do São Caetano, e também o atacante Wilder Guisao, que veio do Toluca, do México, por empréstimo de um ano. Por sua vez, o clube negociou na semana passada o meia Boschilia, que já se apresentou ao Monaco, da França.