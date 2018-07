São Paulo encaminha acerto com atacante que pertence ao Náutico

O São Paulo tem um acerto encaminhado com o atacante Rogério, que pertence ao Náutico e está emprestado ao Vitória, ambos da Série B. O clube pernambucano confirma a proximidade de acordo com o time do Morumbi com o jogador de 24 anos que no ano passado teve rápida passagem pelo Botafogo.

Rogério tem como características as jogadas velozes e segundo o Náutico, também é sondado por outras equipes, inclusive do exterior. O atacante chegou ao clube em 2011 após passagems por times do interior e já foi emprestado para o Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos, Botafogo e o Vitória, onde chegou no fim do ano passado. Na Série B deste ano o atleta já marcou cinco gols.

O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osorio, afirmou neste domingo que mais um reforço chegaria ao clube para o restante da temporada. A tendência é a negociação com Rogério fechar durante a semana. Antes dele, a diretoria trouxe recentemente o colombiano Wilder Guisao, emprestado pelo Toluca, e o zagueiro Luiz Eduardo, que veio do São Caetano, da Série D.

Rogério tem vínculo com o Náutico até o fim de 2016 e ainda não foi revelado com o modelo de acordo do jogador com o São Paulo. No último fim de semana o atacante atuou pelo Vitória na partida contra o Ceará, pela Série B, no Castelão.