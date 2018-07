São Paulo pode demitir diretor executivo recém-contratado

A cúpula do São Paulo estuda demitir o diretor executivo contratado para dar o primeiro passo da gestão profissional do clube. Após ser indicado pelo empresário Abílio Diniz, Alexandre Bourgeois tem criado desgaste com a diretoria por algumas atitudes e em breve pode deixar o cargo para a vinda de um substituto.

Bourgeois está no clube há cerca de dois meses, quando foi efetivado pelo presidente Carlos Miguel Aidar para a nova função de diretor executivo. A ideia do cargo veio do Instituto Áquila, empresa contratada para fazer auditoria no São Paulo, e quem sugeriu o nome de Bourgeois foi Abílio Diniz, torcedor do time.

O diretor executivo começou a gerar descontentamento por tentar participar de outras áreas de gestão do clube fora das suas atribuições estabelecidas e também por visitar o CT da Barra Funda na última semana para tirar fotos com os jogadores. As atitudes geraram reprovação e contribuem para a diretoria planejar uma troca no cargo.

A possível saída não mudaria os planos de Aidar de profissionalizar a gestão do São Paulo. O dirigente vai definir em breve um novo organograma no clube, com a contratação de executivos. Bourgeois foi o primeiro nome dessa reformulação e coordenaria uma equipe composta por um executivo encarregado das finanças, o já contratado José Rubens Arantes, além de outros três e quatro em área como marketing e social, por exemplo.

As mudanças no São Paulo têm como intuito aprimorar a gestão e resolver os problemas financeiros. Diniz atua como consultor desse plano de reformulação, se aproximou de Aidar e na última semana chegou a discursar na reunião bimestral do Conselho Deliberativo para apresentar as sugestões e falar sobre a pacificação política no São Paulo.