Sport acerta com técnico Daniel Paulista para substituir Guto Ferreira

O Sport definiu o seu novo treinador para a sequência da temporada 2020. O clube pernambucano confirmou o retorno de Daniel Paulista, que vinha comandando o Confiança, no Campeonato Sergipano e na Copa do Nordeste.

LEIA TAMBÉM > Professora da rede pública é envenenada em sala de aula por alunos do 4º ano

Ex-jogador do Sport, Daniel Paulista iniciou a carreira de treinador no próprio clube pernambucano, após rápida passagem como auxiliar. No entanto, acabou deixando a agremiação para seguir carreira no Boa. Estava no Confiança desde o ano passado, quando conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Para tirar Daniel Paulista do Confiança, o Sport terá de arcar com a multa rescisória. A despedida do treinador acontecerá neste sábado, quando o clube sergipano enfrentará o River-PI, às 20 horas, no estádio Batistão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

O treinador chegará para assumir a função que vinha sendo de Guto Ferreira. O treinador deixou a equipe com a sequência de maus resultados, sendo o principal derrota para o Brusque-SC, por 2 a 1, que culminou na eliminação na primeira fase da Copa do Brasil.

Além de Daniel Paulista, o nome de Jair Ventura chegou a ser ventilado na Ilha do Retiro, mas a opção foi por alguém que conhecesse os bastidores do clube.

O Sport terá um grande desafio neste sábado, ainda sem Daniel Paulista. O clube enfrenta o arquirrival Náutico, às 18h, no Aflitos, também pela Copa do Nordeste.