Sport acerta empréstimo com Internacional e oficializa contratação de Anselmo

Depois da derrota na final da Copa do Nordeste e da demissão do técnico Ney Franco, o Sport ao menos oficializou uma boa notícia nesta sexta-feira para o seu torcedor: a chegada do volante Anselmo, emprestado pelo Internacional até o final do ano.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador de 28 anos já atuou por São Caetano, Barueri-SP, Linense-SP e Joinville, além de Palermo e Genoa (ambos da Itália). Recentemente, aliás, o Sport também havia contratado o zagueiro Neris do Internacional.

Apresentado nesta sexta-feira, Anselmo já treinou, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve ser titular na partida deste domingo contra o líder Grêmio, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Meus objetivos são bem claros: quero ajudar o Sport e dar o meu melhor. Me empenhar nos treinamentos e nos jogos para dar alegria ao torcedor. Essa torcida é bonita de ver. Arrepia! Espero fazer minha parte e ajudar meus companheiros para conseguir coisas grandes aqui no Sport, se Deus quiser", comentou o volante em sua apresentação.

"Minha expectativa aqui no clube é ótima. Quero muito ajudar da melhor forma. Conheço alguns jogadores que estão aqui. Joguei com eles em outros clubes. Samuel Xavier, Marquinhos, Agenor... Já conheço essa galera e espero ter uma amizade com todos. Ter um entrosamento o mais rápido possível, para que a gente possa fazer uma boa campanha na Série A", acrescentou Anselmo.