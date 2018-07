Sport acerta retorno do atacante Carlinhos Bala

Com a camisa do Sport, Carlinhos Bala conquistou dois títulos seguidos no Campeonato Pernambucano e ainda foi campeão da Copa do Brasil de 2008, num feito histórico para o clube pernambucano.

Depois disso, ele jogou no rival Náutico e esteve no Atlético-GO nesta temporada. Agora, retorna ao Sport, com a missão de levar o time pernambucano de volta à divisão de elite do futebol brasileiro.

Neste ano, o Sport terminou a Série B do Brasileiro em sexto lugar e não conseguiu o acesso, adiando o sonho para 2011, quando contará com o ídolo Carlinhos Bala para subir para a divisão de elite.