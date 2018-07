Sport aguarda proposta do São Paulo por Diego Souza, mas promete jogo duro

O São Paulo terá uma negociação difícil pela frente se avançar nas conversas com Diego Souza e resolver fazer uma proposta oficial ao Sport para contratar o meia-atacante para a próxima temporada. Quem garante é o executivo de futebol da equipe recifense, Alexandre Faria.

+ Oficializado no São Paulo, Jean diz viver melhor momento da carreira

"Nosso esforço será muito grande no sentido de tentar manter Diego Souza no Sport, porque ele representa muito para nós", disse o cartola, ao Esporte Interativo. "Claro que existe uma questão comercial, uma multa de contrato, mas se houver uma abordagem do São Paulo de forma oficial, o que ainda não aconteceu, tudo vai ser conversado."

Diego Souza tem cotrato com o Sport até dezembro de 2018 e Faria faz questão de ressaltar os números do meia-atacante, que já teve transferência para o Palmeiras cogitada no meio do ano.

"Temos possibilidade de prorrogar o contrato dele por mais um ano a partir de dezembro de 2018. Ele é um grande ídolo e contamos com ele. Foi artilheiro da Série A em 2016 e fez 21 gols neste ano. Tem uma importância gigante."

Faria diz que ainda não conversou com Diego Souza sobre conversas que os representantes do atleta possam estar tendo com dirigentes tricolores, e reforçou que aguarda um eventual contato oficial do São Paulo.

"Em momento algum falamos sobre isso. Esse tipo de iniciativa só faria sentido se houver um contato oficial por parte de uma equipe interessada em contratá-lo.Temos uma relação espetacular com ele pelo que representa para o clube."