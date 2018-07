Sport anuncia contratação do veterano lateral Cicinho

Cicinho teve a melhor fase da carreira em 2005, quando foi o lateral-direito titular do São Paulo na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes. As boas atuações o levaram à seleção brasileira (jogou a Copa das Confederações de 2005 e a Copa do Mundo de 2006) e ao Real Madrid.

Sem justificar sua contratação pelo time espanhol, acabou vendido para a Roma, onde logo caiu em descrédito, acumulando lesões e atuações ruins. Emprestado ao São Paulo em 2010, foi muito mal e não deixou saudades. Voltou à Roma, foi cedido ao Villarreal, mas novamente não mostrou o futebol que o tornou famoso. Na última temporada, mesmo sem ter se machucado, entrou em campo apenas cinco vezes com a camisa do time italiano.

Cicinho será apresentado na sede do Sport na tarde de sexta-feira e, em seguida, viaja para Ribeirão Preto para resolver problemas particulares. Ele se apresenta ao técnico Vágner Mancini na terça-feira.

MAIS REFORÇOS - Outro ex-são-paulino, o atacante Henrique, melhor jogador e artilheiro do Mundial Sub-20 de 2011 espera poder estrear neste fim de semana. O atacante, que estava no Granada, da Espanha, já treina com o grupo desde o começo do mês, mas não tinha condições de jogo porque a janela de transferências internacionais só foi aberta na quarta-feira. Se for regularizado a tempo, deve jogar contra o Inter, domingo, na Ilha do Retiro.