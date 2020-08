Sport anuncia o retorno do atacante Rogério, contratado por empréstimo do Bahia

O Sport anunciou neste sábado o retorno do atacante Rogério como reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante já defendeu o clube pernambucano entre 2016 e 2018.

O jogador pertence ao Bahia e foi emprestado pelo clube baiano ao Sport. "Com contrato até o fim de maio de 2021, Rogério é oficialmente do Leão! Seja bem-vindo novamente!", publicou o clube pernambucano nas redes sociais.

O atacante de 29 anos se destacou atuando pelo Náutico no início da carreira e passou por clubes como Botafogo, Vitória e São Paulo até iniciar a sua primeira passagem pelo Sport, pelo qual marcou 21 gols em 122 partidas.

Após deixar o clube em 2018, ele disputou a temporada de 2019 pelo Bahia. Ainda como atleta do clube baiano, foi emprestado ao Ceará no início de 2020 e agora foi negociado com o Sport.

Com um início ruim no Campeonato Brasileiro, o Sport tenta se reabilitar para evitar uma luta constante contra o rebaixamento. O time pernambucano tem quatro pontos em cinco jogos e está na 18ª colocação.

Neste domingo, o Sport enfrenta o Coritiba, lanterna e ainda sem nenhum ponto, em confronto direto na parte de baixo da tabela no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O jogo marcará a estreia do técnico Jair Ventura, contratado para substituir Daniel Paulista.