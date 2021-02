Sport anuncia permanência do meia Thiago Neves na equipe por mais uma temporada

O Sport usou suas redes sociais para anunciar a renovação de contrato do meia Thiago Neves por mais uma temporada. O jogador de 36 anos ficará na equipe do Recife até o fim de 2021 e ajudará nas disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.

Thiago Neves já tinha a permanência encaminhada, tendo inclusive acertado matrículas dos filhos em colégios da capital de Pernambuco. Agora, com as pendências resolvidas, o anúncio já pôde ser realizado pelo clube da Ilha do Retiro.

O meia chegou ao Sport em setembro de 2020, em meio à disputa do Campeonato Brasileiro, sendo fundamental para a permanência da equipe na Série A. Antes de fechar com a equipe do Recife, Thiago Neves esteve muito próximo de acerto com o Atlético-MG, a pedido do então técnico da equipe mineira Jorge Sampaoli. O mal estar com a torcida atleticana, porém, impediu a concretização do negócio. O jogador estava no Cruzeiro, na temporada anterior, que culminou com a queda do time celeste para a Série B.

No Brasil, o meia também atuou por Paraná Clube, Fluminense, Flamengo e Grêmio. Na Ásia, Thiago Neves passou pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e Vegalta Sendai, do Japão. Teve ainda breve passagem pelo futebol europeu, entre 2008 e 2009, atuando pelo alemão Hamburgo.

No Sport, Thiago Neves terminou a temporada de 2020 como artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com seis gols, ao lado do zagueiro Iago Maidana. A chegada do meia, aliada ao trabalho do técnico Jair Ventura - que também teve seu contrato renovado -, é colocada como um dos principais fatores para a equipe alcançar um estilo de jogo que garantisse os pontos suficientes para permanecer na primeira divisão.

Após o término da temporada 2020 com derrota para o Athletico-PR, por 2 a 0, pelo Brasileirão, os comandados de Jair Ventura concentram suas forças para novos desafios. O Sport faz a estreia na Copa do Nordeste neste domingo, às 20h, na Ilha do Retiro, contra o Sampaio Corrêa.