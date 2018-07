Sport aposta na marcação forte e ataque decisivo para superar Grêmio fora de casa

O Sport quer voltar ao G-6, grupo dos clubes que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores, objetivo que motiva o grupo na tentativa de vencer o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, neste sábado, às 16 horas, em jogo que complementará a 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 29 pontos, o clube pernambucano está em 10.º lugar, a três do Cruzeiro, o sexto colocado.

O lateral-direito Samuel Xavier disse ter a fórmula para superar o forte time gremista, vice-líder com 40 pontos, dentro de seus domínios. Para o defensor, o clube rubro-negro precisa ter a mesma determinação demonstrada nas partidas em que triunfou fora de casa diante de adversários difíceis.

"Temos que ter a mesma postura das partidas contra Santos e Coritiba. Marcar forte e quando sair para o ataque fazer o gol e definir o jogo. Será um duelo difícil contra o Grêmio, que está brigando pela primeira posição com o Corinthians. Eles têm os objetivos deles e nós temos os nossos. A semana foi boa para ajustar algumas coisas e a equipe está focada para conquistar os três pontos e voltar para a zona da Libertadores", projetou Samuel, em entrevista nesta sexta-feira publicada no site do clube.

Já o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que ainda não escolheu a equipe titular para o confronto diante dos gaúchos. O treinador também perdeu jogadores para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 - o lateral-esquerdo Mena está servindo a seleção do Chile.

Vanderlei Luxemburgo também revelou a possibilidade de promover a estreia do meio-campista Wesley, recém-contratado junto ao São Paulo, além do retorno do atacante Osvaldo à equipe. O meia Diego Souza, grande nome da equipe na temporada, está confirmado entre os titulares.

"O time não está definido. Testei o Wesley com o Patrick e depois com o Anselmo. Estamos analisando. O Wesley é um jogador muito versátil, que também joga pelo lado do campo e me dá muita alternativa tática. Mas eu gostei da semana, que foi bastante proveitosa. O trabalho, tanto no aspecto físico, quanto num jeito de jogar diferente, com o meio-campo mais sólido, me agradou", analisou Vanderlei Luxemburgo.