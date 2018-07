Sport aposta no retorno da confiança de Diego Souza para encarar o Atlético-MG

Embalado pela boa atuação de Diego Souza contra o Vitória, o Sport tenta manter sua retomada no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro neste domingo, às 17 horas, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 28ª rodada da competição.

No triunfo de quinta, além da boa atuação, o meia deixou o seu, ultrapassou o atacante Leonardo e se tornou o maior artilheiro do clube na história do Campeonato Brasileiro, com 34 gols. Também demonstrou que retomou a confiança depois da quase saída para o Palmeiras. Desde então, o ex-jogador do Atlético-MG encarou um jejum de 11 partidas sem marcar, período em que o Sport ficou nove jogos sem vencer na competição, com seis derrotas e três empates.

"Esse é o jogador que a gente espera. A gente quer que ele faça isso dentro de campo porque é um jogador diferente. Se fizer isso, vai ser ídolo da torcida, do Sport. Não é questão de jogar bem. É se dedicar que a qualidade vai se sobressair", elogia o técnico Vanderlei Luxemburgo. "Agora virou o maior artilheiro da história do clube (na Série A), pôs fim ao jejum. É importante para o torcedor do Sport voltar a abraçar."

Uma vez que André está suspenso, Diego Souza pode, inclusive, ser improvisado neste domingo como centroavante, posição em que atuou na seleção brasileira com o técnico Tite. Outra opção de Luxemburgo seria escalar o prata da casa Juninho e manter a estrutura tática. O Sport soma 33 pontos e tentará vencer neste domingo para se distanciar da zona de rebaixamento.