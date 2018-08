Sport arranca empate nos acréscimos contra a Chapecoense

O Sport marcou no final, já nos acréscimos, mas não conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro. Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o time pernambucano arrancou um empate contra a Chapecoense por 1 a 1, na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela 17.ª rodada, neste domingo.

+ TEMPO REAL - Sport 1 x 1 Chapecoense

Apesar do gol marcado nos minutos finais sob vaias da torcida, o Sport chegou ao sétimo jogo sem vitória (dois empates e cinco derrotas). Agora, os pernambucanos veem a zona de rebaixamento se aproximar. A equipe é a 12.ª colocada, com 20 pontos. A Chapecoense segue perto da degola, com 18 pontos, em 16.º lugar.

A fase do Sport não é das melhores. Antes mesmo da bola rolar, torcedores protestaram usando a camisa do clube ao avesso. A situação se complicou ainda mais aos 12 minutos, quando a Chapecoense abriu o placar. Em contra-ataque, Yann passou por três marcadores, invadiu a área e cruzou para trás. Wellington Paulista, com oportunismo, deu uma cavadinha e empurrou para o fundo das redes.

Com dificuldades para armar jogadas, o Sport não conseguiu furar a defesa visitante e só levou perigo em jogadas de bola parada. Na primeira chance, após levantamento de Marlone, Fellipe Bastos assustou Jandrei. Ainda no primeiro tempo, Ronaldo Alves também teve chance de marcar pelo alto, mas errou o alvo.

Com mais um atacante em campo, depois da entrada de Rafael Marques, o Sport tentou pressionar o adversário no segundo tempo. E Gabriel tentou chamar a torcida em chute de fora da área. Os donos da casa seguiram pressionando, encurralando o adversário, mas sem perigo efetivo. Já a Chapecoense tinha dificuldades em ficar com a bola.

Na única subida perigosa, o time catarinense parou em Magrão. Após cobrança de escanteio, Bruno Silva fez o desvio para o meio da área e Thyere complementou na pequena área. À queima-roupa, o goleiro do time pernambucano mandou para escanteio.

Na base da vontade, o Sport chegou ao empate aos 47 minutos. Depois de cruzamento de Claudio Winck, Carlos Henrique, livre, cabeceou no ângulo e não deu chances de defesa para Jandrei.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo às 16 horas. A Chapecoense recebe o Corinthians, na Arena Condá, enquanto o Sport encara o São Paulo, novamente na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 CHAPECOENSE

SPORT - Magrão; Claudio Winck, Ernando, Ronaldo Alves e Sander; Deivid (Rafael Marques), Fellipe Bastos e Gabriel; Andrigo (Hygor), Marlone (Neto Moura) e Carlos Henrique. Técnico: Claudinei Oliveira.

CHAPECOENSE - Jandrei; Eduardo, Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Elicarlos (Orzusa), Amaral, Márcio Araújo e Yann (Canteros); Wellington Paulista e Osman (Bruno Silva). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Wellington Paulista, aos 12 minutos do primeiro tempo. Carlos Henrique, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Sander (Sport); Bruno Pacheco (Chapecoense).

RENDA - R$ 81.640,00.

PÚBLICO - 6.787 torcedores.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE).