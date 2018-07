Sport bate Avaí e sobe para terceiro lugar na Série B

RECIFE - Após quase um mês sem jogar em casa, o Sport sofreu, mas voltou a vencer no estádio da Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro da Série B e manteve os 100% após a Copa das Confederações. Mesmo com uma atuação apática, o time pernambucano bateu o Avaí, por 2 a 0, e chegou à sua terceira vitória consecutiva, nesta terça-feira, no Recife, pela nona rodada.

No último jogo em casa, antes da Copa das Confederações, o Sport havia perdido para o Bragantino por 2 a 0. Agora, porém, a terceira vitória seguida faz o time chegar aos 18 pontos e assumir provisoriamente a terceira posição, atrás de Palmeiras e Chapecoense.

Do outro lado, o Avaí acumula seu sexto jogo sem vitória, com dois empates e quatro derrotas. A última aconteceu no dia 31 de maio, quando superou o Icasa por 4 a 3, em Juazeiro do Norte (CE). O time se afunda na 15.ª posição, com nove pontos.

O primeiro tempo foi marcado por poucos lances emocionantes. Ligeiramente melhor, o Sport conseguiu abrir o placar em uma de suas raras chances criadas. Aos 20 minutos, o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro escapou pela esquerda e cruzou rasteiro. Sem marcação, o meia Lucas Lima chegou de trás e, quase na pequena área, só completou.

O cenário do jogo mudou completamente na segunda etapa. O meia Diego Jardel entrou na vaga do volante Rodrigo Thiesen no intervalo e colocou fogo no jogo. Ainda assim, os catarinenses não conseguiram diminuir. A melhor chance aconteceu aos 21 minutos, quando Diego Jardel bateu de canhota, de fora da área, e acertou o travessão.

No final, aos 47 minutos, o atacante Marcos Aurélio decretou a vitória, com uma cobrança de falta perfeita no ângulo.

No próximo dia 26, uma sexta, o Sport volta a campo para enfrentar o Oeste, na mesma Ilha do Retiro, no Recife. Já o Avaí joga um dia depois, às 16h20, o duelo catarinense contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 0 AVAÍ

SPORT - Magrão; Patric, Pereira, Tobi e Marcelo Cordeiro; Renan Teixeira, Anderson Pedra, Camilo e Lucas Lima (Fábio Bahia); Felipe Azevedo (Roger) e Marcos Aurélio. Técnico: Marcelo Martellote.

AVAÍ - Diego; Alex Reinaldo, Bruno Maia, Leandro Silva e Aelson; Eduardo Costa, Marrone (Reis), Rodrigo Thiesen (Diego Jardel) e Cléber Santana; Márcio Diogo e Tauã (Roberson). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Lucas Lima, aos 20 minutos do primeiro tempo; Marcos Aurélio, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA - R$ 282.700,00.

PÚBLICO - 18.829 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).