Sport bate Ceará, deixa a zona de rebaixamento e rebaixa o Paraná

O Campeonato Brasileiro conheceu nesta segunda-feira o seu primeiro time rebaixado à Série B em 2019. O Sport derrotou o Ceará por 1 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, e acabou mandando o Paraná para a segunda divisão nacional. De quebra, o time pernambucano saiu da zona da degola após 10 rodadas dentro dela.

Com o resultado, o Sport terminou a 32.ª rodada na 16.ª colocação com 36 pontos, dois na frente do Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Em 15.º, o Ceará tem 37. O time cearense vinha de dois triunfos consecutivos - contra Cruzeiro e Atlético-MG.

No embalo de seus torcedores, o Sport ameaçou uma pressão inicial e ficou perto de abrir o marcador aos 10 minutos. Michel Bastos deixou com Cláudio Winck, que deu de letra para Gabriel. O atacante chutou para defesa do goleiro Éverson. A resposta veio com Leandro Carvalho. Ele recebeu pela direita e arriscou, mas ficou em Mailson.

Aos poucos, o Ceará foi crescendo na competição, mas exagerou muito nas ligações diretas. No fim, no entanto, chegou a ameaçar o Sport. Arthur foi acionado em velocidade, segurou a marcação com o corpo e chutou com força - Mailson defendeu. Após a cobrança de escanteio, Tiago Alves chegou atrasado em uma bola desviada e por muito pouco não conseguiu empurrar para o gol.

O Sport voltou melhor para o segundo tempo e enfim abriu o placar. Em cruzamento de Mateus Gonçalves, Hernane tentou um arremate, no melhor estilo Ibrahimovic, meio de calcanhar no alto, e exigiu um milagre de Éverson. A bola, porém, sobrou para Gabriel, que só teve o trabalho de empurrar. A defesa reclamou impedimento, que não houve.

O Ceará tentou o empate logo em seguida, mas o chute de Arthur saiu pela linha de fundo. Depois, caiu de produção e viu o Sport ganhar ainda mais volume de jogo. Em uma bela jogada de contra-ataque, Gabriel saiu de frente para Éverson, mas jogou pela linha de fundo. Hernane ainda tentou se atirar na bola, mas não alcançou.

O técnico Lisca deu mais velocidade ao Ceará nos minutos finais, mas o time não conseguiu encontrar forças para buscar o empate. Na melhor oportunidade, Eder Luís tocou para Felipe Azevedo, que arriscou na entrada da área. A bola desviou em Adryelson e foi para fora.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Internacional neste domingo, às 17 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. No mesmo dia, o Sport visita o Fluminense, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 0 CEARÁ

SPORT - Mailson; Claudio Winck, Ernando, Adryelson e Raul Prata (Ronaldo); Marcão Silva, Jair, Michel Bastos, Gabriel (Fellipe Bastos) e Mateus Gonçalves; Hernane (Rogério). Técnico: Milton Mendes.

CEARÁ - Éverson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Juninho, Pedro Ken (Felipe Azevedo) e Ricardinho (Éder Luis); Calyson (Cardona), Arthur e Leandro Carvalho. Técnico: Lisca.

GOL - Gabriel, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ernando, Gabriel e Marcão Silva (Sport); Cardona, Pedro Ken e Leandro Carvalho (Ceará).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).