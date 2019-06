Sport bate CRB e sobe para quinto lugar antes da pausa da Série B

O Sport continua firme na briga por uma vaga entre os quatro primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sua última partida antes da pausa para a Copa América, o time pernambucano recebeu o CRB na Ilha do Retiro, pela oitava rodada, e venceu por 1 a 0.

Com o resultado, o Sport chega aos 15 pontos, na quinta colocação, e só fica atrás da Ponte Preta, que está em quarto, pelo saldo de gols (5 a 4 para os paulistas).

O CRB, com dez pontos, ocupa o décimo lugar e perdeu a oportunidade de se aproximar da disputa pelas primeiras posições.

O Sport foi superior no primeiro tempo e, mesmo desperdiçando algumas oportunidades, conseguiu largar na frente ainda antes do intervalo. Na primeira grande chance, Guilherme recebeu sozinho dentro da área, demorou para finalizar e bateu em cima do goleiro Edson Mardden.

No entanto, aos 40 minutos, a bola sobrou sozinha para o centroavante Hernane. Ele não costuma errar, mas acabou acertando a trave. No rebote, Guilherme se redimiu do lance anterior e completou para as redes.

Na segunda etapa, o CRB cresceu de rendimento. Precisando buscar o resultado, o time visitante adotou postura mais ofensiva, especialmente após as entradas de William Barbio e Willie, mas seguia com dificuldades para finalizar contra o gol defendido por Mailson.

O Sport, por sua vez, jogava com mais tranquilidade. Administrando a vantagem no placar, o time da casa tentava trabalhar a bola sem pressa e não se arriscava para evitar contra-ataques do adversário.

O segundo tempo transcorreu exatamente como o time da casa gostaria e, sem muitos lances agudos, o jogo terminou com o placar da primeira etapa. Já nos acréscimos, o volante Ronaldo, que já tinha cartão amarelo, colocou a mão na bola e foi expulso. Mesmo assim, não havia mais tempo para uma reação do CRB.

A Série B faz uma pausa de um mês para a disputa da Copa América. Na retomada, pela nona rodada, o Sport voltará a campo contra o São Bento, no Walter Ribeiro, em Sorocaba, e o CRB receberá o Guarani no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 CRB

SPORT - Maílson; Norberto, Éder, Cleberson e Sander; Ronaldo, Yago (João Igor) e Sammir (Leandrinho); Ezequiel, Guilherme (Juninho Piauiense) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

CRB - Edson Mardden; Daniel Borges, Victor Ramos, Edson e Igor; Ewerton Páscoa, Dirceu Lucas e Bryan (Mailson); Felipe Ferreira (Wiliam Barbio), Alisson Ferreira e Léo Ceará (Willie). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL - Guilherme, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Cláucio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo e Sammir (Sport); Ewerton Páscoa e Dirceu Lucas (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Ronaldo (Sport).

RENDA - R$ 187.391,00.

PÚBLICO - 12.323 pagantes.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).