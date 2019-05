Sport bate o América-MG de virada e vence a primeira na Série B

Com sofrimento, o Sport encerrou, neste domingo, o jejum de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols aos 45 e 48 minutos do segundo tempo, o time do técnico Guto Ferreira virou para cima do América-MG, no Independência, e venceu por 2 a 1, em jogo válido pela quarta rodada. Guilherme e Hyuri marcaram os gols do triunfo após Ademir anotar para os americanos.

Depois de três empates, o Sport conseguiu um bom salto na tabela, agora em sétimo lugar, com seis pontos. O América, por sua vez, segue sem vencer, com apenas um ponto e na vice-lanterna. O único fator positivo foi o de ter marcado o primeiro gol na Série B, após passar em branco nas três rodadas iniciais.

O jogo começou com o América dando sinais de que exerceria pressão. Logo no primeiro minuto, Zé Ricardo soltou uma bomba e obrigou Mailson a fazer grande defesa para salvar o Sport. Depois disso, no entanto, o time mineiro deixou o adversário ficar mais com a bola e a partida ficou muito presa no meio de campo, com os dois lados chegando pouco ao campo de ataque.

A emoção só voltou ao gramado aos 20 minutos, quando Felipe Azevedo recebeu de Zé Ricardo e tentou de voleio, mas parou no travessão. Cinco minutos depois, o mesmo Felipe tentou de novo, desta vez em um belo chute de fora da área, e parou em uma defesa ainda mais bonita de Mailson. O duelo entre Felipe Azevedo e Mailson se repetiu aos 34 e o goleiro levou a melhor outra vez.

Dominado pelo adversário e salvo pela grande atuação de Mailson, o Sport fez muito pouco durante todo o primeiro tempo. A única boa chance saiu pouco antes do intervalo. Aos 46 minutos, Jori defendeu chute de Norberto e Guilherme finalizou no rebote. A bola estava prestes a passar a linha quando Paulão apareceu para interceptar.

O time pernambucano voltou melhor para o segundo tempo, com mais paciência ao trabalhar a bola e conseguindo envolver a defesa mineira. De qualquer maneira, apesar de uma ou outra boa investida, faltou efetividade, e aos poucos o ímpeto se esvaiu. O cenário ficou favorável para o América a partir da entrada de Ademir no lugar de Felipe Azevedo, aos 18 minutos.

O atacante precisou de sete minutos em campo para tirar o zero do placar, aos 25, em lance no qual recebeu com liberdade e chutou cruzado para marcar o primeiro gol americano na disputa da Série B. Mesmo pior na partida, o Sport conseguiu a virada nos minutos finais. Guilherme converteu pênalti aos 45 e Hyuri decretou a vitória aos 48, após receber belo passe de Leandrinho.

O Sport volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o líder Londrina na Ilha do Retiro, a partir das 21h30, pela quinta rodada. Um dia depois, no sábado, o América visita o lanterna Brasil de Pelotas, no Bento de Freitas, em duelo marcado para as 19 horas.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 2 SPORT

AMÉRICA-MG - Jori; Leandro Silva, Paulão, Pedrão e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e França (Christian); Neto Berola (Everton Morelli), Jonatas Belusso e Felipe Azevedo (Ademir). Técnico: Maurício Barbieri.

SPORT - Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Charles, João Igor (Leandrinho) e Sammir (Hyuri); Ezequiel, Hernane (Elton) e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Ademir aos 25, Guilherme, aos 45, e Hyuri, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP)

CARTÕES AMARELOS - França, João Igor e Norberto.

RENDA - R$ 14.560,00.

PÚBLICO - 2.776 torcedores.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).