Sport bate Ponte Preta e segue na luta contra a degola

Já a Ponte Preta segue em má fase desde a chegada do treinador Guto Ferreira, que substituiu Gilson Kleina (hoje no Palmeiras). Com 37 pontos, na 14.ª posição, começa a se preocupar muito com o risco de descenso.

Diante da necessidade de pontuar, o time pernambucano começou pressionando. O primeiro gol chegou aos 32 minutos em uma jogada de Cicinho, que cruzou da direita para Rithely cabecear para baixo, no canto esquerdo do goleiro Edson Bastos.

O Sport ganhou confiança e buscou o segundo gol, que veio aos 38 minutos: em um escanteio batido novamente da direita, por Cicinho, a bola chegou a Tobi, que livre, no meio do gol, cabeceou e marcou. A alegria do torcedor rubro-negro foi reduzida aos 46 com o gol de Giancarlo, que aproveitou rebote do goleiro Saulo e diminuiu a desvantagem dos campineiros.

No segundo tempo, a Ponte Preta ameaçou o empate pelo menos duas vezes - aos 25 minutos, quando João Paulo chutou uma bola com curva que passou pelo lado esquerdo do gol, e aos 30, ao aproveitar uma falha de Rithely.

Sem que o adversário conseguisse finalizar, o Sport consolidou a vitória aos 35 minutos, com o atacante Gilsinho cobrando falta pelo lado direito. O torcedor pôde, então, respirar aliviado. A Ponte Preta se manteve no ataque até o final da partida, sem conseguir mudar o placar.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 x 1 PONTE PRETA

SPORT - Saulo; Cicinho, Diego Ivo, Aílson e Reinaldo (Renê); Tobi, Cicinho (Renato), Rithely e Marquinhos Gabriel (Gilberto); Gilsinho e Felipe Azevedo. Técnico: Sérgio Guedes.

PONTE PRETA - Edson Bastos; Cicinho, Tiago Alves, Diego Sacoman e João Paulo; Baraka, Renê Júnior e Marcinho (Ricardinho); Luan, Giancarlo (André Luís) e Rildo (Toni). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Rithely, aos 32, Tobi, aos 38, e Giancarlo, aos 46 minutos do primeiro tempo; Gilsinho, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Moacir, Felipe Azevedo, Gilsinho e Saulo (Sport); Diego Sacoman, Tiago Alves, Marcinho, Renê Júnior e Ricardinho (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Wilson Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 35.295,00.

PÚBLICO - 11.912 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).