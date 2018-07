Sport busca empate nos acréscimos com Chapecoense e fica fora da zona da degola

Com um jogador a menos e um gol nos minutos finais, o Sport conseguiu se manter fora da zona do rebaixamento. Neste domingo, no encerramento da 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time pernambucano arrancou um empate por 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), e respirou aliviado.

O resultado manteve o Sport em 16.º lugar, um ponto na frente do Vitória, primeiro time dentro da degola. Um pouco distante da briga, mas correndo perigo, a Chapecoense assumiu a 14.ª colocação com 40 pontos. Mas não perde há quatro rodadas.

Os dois times mostraram porque estão na parte de baixo da tabela de classificação e fizeram um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio e bastante fraco tecnicamente. Os primeiros 45 minutos tiveram como destaque as poucas chances de gol.

A única oportunidade clara veio com Wellington Paulista, já no final da primeira etapa. Depois de finalização, o goleiro Magrão deu rebote e a defesa do Sport não conseguiu cortar. A bola sobrou para o centroavante catarinense, que mandou para fora.

A Chapecoense mudou a postura e voltou mais agressiva no segundo tempo, adiantando a marcação. Dificultando a vida do Sport, o time catarinense assustou logo aos sete minutos em cobrança de falta de Luiz Antônio. Magrão teve que cair bem pra fazer a defesa.

O jogo não era dos mais fáceis para o Sport e ficou ainda mais complicado quando Anselmo entrou com muita força em Moisés Ribeiro e acabou expulso aos 13 minutos. Os donos da casa aproveitaram a superioridade numérica e a ansiedade do adversário para abrir o placar. Artur foi derrubado por Patrick dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Wellington Paulista foi para a cobrança e não deu chances para Magrão aos 20.

No final, o Sport foi para cima e tentou o empate. Thomás arriscou de fora da área e exigiu grande defesa do goleiro Jandrei. Nos minutos decisivos, Douglas Grolli apareceu dentro da pequena área para cortar cruzamento de Osvaldo.

A insistência do Sport, no entanto, deu resultado. Depois de cruzamento para a área, o zagueiro da Chapecoense levantou o braço e a bola bateu nele. Auxiliado pelo auxiliar de linha, o árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro marcou pênalti. Aos 52 minutos, André cobrou a penalidade com perfeição, no alto, e decretou o empate.

Pela 33.ª rodada, o Sport volta a campo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Na quinta, a Chapecoense visita o São Paulo, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, na capital paulista.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 x 1 SPORT

CHAPECOENSE - Jandrei; João Pedro, Douglas Grolli, Douglas e Reinaldo; Amaral, Moisés Ribeiro, Lucas Marques (Penilla) e Luiz Antônio (Elicarlos); Arthur (Alan Ruschel) e Wellinton Paulista. Técnico: Gilson Kleina.

SPORT - Magrão; Wescley, Oswaldo Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick, Mena (Thomás) e Diego Souza; Rogério (Osvaldo) e André. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Wellington Paulista (pênalti), aos 20, e André (pênalti), aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Amaral, Alan Ruschel e Douglas (Chapecoense); Durval e Diego Souza (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Anselmo (Sport).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 202.610,00.

PÚBLICO - 10.654 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).