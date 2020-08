Sport busca encerrar sequência negativa na estreia de Jair Ventura

Sem ganhar desde a estreia, quando bateu o Ceará por 3 a 2 em Recife (PE), o Sport apostou na troca da comissão técnica para reagir no Campeonato Brasileiro. Substituto de Daniel Paulista, Jair Ventura faz sua estreia neste domingo, diante do Coritiba, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, pela sexta rodada.

A tarefa do treinador, que está sem trabalhar desde que deixou o Corinthians no fim de 2018, não é nada fácil. Com três derrotas e um empate nas últimas quatro rodadas, o Sport tem quatro pontos e está na zona de rebaixamento.

Anunciado na última segunda-feira, Jair Ventura teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira e está confirmado na beira do gramado. Um reforço moral, pelo menos.

"Eu trabalho uma situação de jogo a jogo. Não falamos internamente dos próximos jogos, falamos do próximo jogo e assim sucessivamente para que no final do ano possamos ver o quanto capazes fomos de chegar longe. Não gosto de trabalhar como mini-metas", explicou o treinador a sua linha de trabalho.

Em relação ao time que perdeu para o São Paulo, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no último final de semana, Jair Ventura só não vai poder contar com o zagueiro Adryelson, suspenso pelo terceiro amarelo. Rafael Thyere e Chico são as opções.

O volante Willian Farias retornaria após cumprir suspensão, mas acabou sendo negociado com um clube dos Emirados Árabes Unidos. O nome do clube não foi revelado, mas como o volante de 31 anos tinha contrato até o fim do ano, o Sport deve receber uma quantia em dinheiro para a liberação. Assim, Betinho continua entre os titulares.