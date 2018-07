Sport busca triunfo em casa contra o Cruzeiro para afastar risco de queda

Depois da excelente vitória sobre o Grêmio por 3 a 0, fora de casa, o Sport tenta manter o embalo no importante duelo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time pernambucano ganhou três das últimas quatro partidas e, assim, chegou aos 43 pontos, somente um atrás do próprio Cruzeiro. Um novo triunfo praticamente afasta o risco de rebaixamento.

E, para manter a boa sequência, o técnico Daniel Paulista terá os retornos do volante Rithely e do lateral-direito Samuel Xavier, que estavam suspensos diante do Grêmio. Já Neto Moura segue na vaga do lesionado Paulo Roberto.

Defendendo a seleção da Costa Rica, o atacante Rodney Wallace é outro desfalque confirmado. E o lateral-direito Apodi, suspenso, também está fora. Deve, assim, ser substituído por Samuel Xavier.

"A gente trabalhou muito para chegar nesse momento de atuar dentro de casa e fazer um grande jogo, buscar uma grande vitória. A gente está indo jogo a jogo. Vencendo dá um alívio. Estamos buscando esses três pontos para se afastar da parte de baixo", analisou o zagueiro Ronaldo Alves.