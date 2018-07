Sport busca vitória para seguir na luta contra queda O Sport depende de uma vitória sobre o campeão antecipado Fluminense, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, para se manter na disputa pela permanência na primeira divisão do futebol nacional.