Sport cede empate e dá sobrevida ao Santo André

Este foi o terceiro tropeço seguido do Sport, que ocupa a sexta colocação, com 56 pontos, três a menos que o América-MG, atual quarto colocado. O Santo André ficou mais perto do rebaixamento à Série C, com 37 pontos, na 19.ª posição da tabela.

O primeiro tempo foi marcado por dois momentos. O primeiro foi dominado pelo Sport, que abriu o placar. Após lançamento do meio-campo, Ciro ajeitou de cabeça para Wilson, que dominou e tocou na saída do goleiro Neneca, aos 9 minutos.

O segundo foi protagonizado pelo Santo André. Os visitantes cresceram no jogo e arrancaram o empate nos minutos finais da etapa. Rychely aproveitou sobra de bola dentro da área, dominou e chutou forte para igualar o jogo: 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, Cicinho acertou o travessão de Magrão.

No segundo tempo, o Sport mostrou outra postura. Nervoso em campo, o time pernambucano foi alvo de contra-ataques perigosos e quase sofreu a virada. O time paulista criou as melhores oportunidades e ainda mandou outra bola na trave de Magrão, com Aloísio, aos 34 minutos.

Para piorar as coisas para o Sport, Romerito sofreu uma pancada forte e teve que deixar o campo na maca. Como já havia realizado as três substituições, o time rubro-negro terminou o jogo com oito atletas, já que Dutra e André Leone foram expulsos nos minutos finais da partida.

Pela 37.ª e penúltima rodada, os times vão jogar no próximo sábado, dia 20, às 17 horas. O Sport enfrenta o América-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, enquanto o Santo André encara o Bahia, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Ficha Técnica:

Sport 1 x 1 Santo André

Sport - Magrão; Renato (Dadá), André Leone, Igor e Dutra; Germano (Fabrício), Daniel Paulista, Romerito e Marcelinho Paraíba; Ciro (Elton) e Wilson. Técnico: Geninho.

Santo André - Neneca; Cicinho, Douglas (Marques), Toninho e Dênis; Wendel, Walker (Sandro Hiroshi), Allan (Makelele) e Aloísio; Rychely e Borebi. Técnico: Jair Picerni.

Gols - Wilson, aos 9 minutos, e Rychely, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Romerito, Ciro (Sport); Allan, Dênis, Douglas e Rychely (Santo André).

Cartões vermelhos - Dutra e André Leone (Sport).

Árbitro - Gutemberg de Paula Fonseca (RJ).

Renda - R$ 101.358,00.

Público - 16.351 pagantes.

Local - Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE).S