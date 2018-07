Sport chega ao 5.º jogo sem vitória e se afasta do G-4

NATAL - O Sport começa a ver a elite nacional cada vez mais distante, tanto que nem mesmo a mudança na comissão técnica está surtindo efeito. Nesta terça-feira, sob o comando interino de Neco - Marcelo Martelotte foi demitido no último final de semana -, o time rubro-negro chegou ao quinto jogo sem vitória ao perder do lanterna ABC por 4 a 2, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Nas últimas cinco partidas, o Sport acumulou quatro derrotas - Paraná, Paysandu, Icasa e ABC - e um empate - Boa -, estacionando nos 31 pontos e caindo para a oitava colocação. A diferença para o Joinville, o quarto colocado, agora é de seis pontos. Enquanto isso, apesar da vitória, o ABC segue na lanterna, com 17 pontos, mas vem crescendo de produção nas últimas rodadas.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com os dois times criando muitos lances de perigo no ataque. Apoiado pela torcida, o ABC abusava das jogadas pelo lado direito e esteve perto de marcar com Gilmar, Giovanni Augusto e Daniel Paulista. O goleiro Magrão, porém, salvou o Sport com duas grandes defesas.

A melhor chance foi criada pelo time pernambucano. Aos 23 minutos, Marcos Aurélio cobrou falta por cima da barreira e a bola acertou a trave antes de sair. O atacante assustou novamente em chute de fora da área, defendido por Getúlio Vargas.

Se no primeiro tempo os times não aproveitaram as chances criadas, o mesmo não se pode dizer da etapa final. Logo aos dois minutos, a defesa do Sport afastou mal a bola, Edson girou em cima de Gabriel e apenas tirou de Magrão. Na sequência, Rogélio se atrapalhou após cruzamento de Felipe Azevedo e a bola sobrou para Marcos Aurélio, que passou pelo goleiro e completou: 1 a 1. A alegria, porém, durou até os 16 minutos. Rodrigo Silva passou fácil por Tobi e tocou na saída do camisa 1 rubro-negro.

O time potiguar marcou o terceiro gols aos 30 minutos, com Alvinho. No minuto seguinte, Lucas Lima diminuiu em chute de fora da área. A reação rubro-negra foi freada depois da expulsão do volante Fábio Bahia. Com um homem a mais, o ABC ampliou aos 35. Após cobrança de escanteio, ninguém tirou e Pingo completou para as redes. Em vantagem, os donos da casa passaram a administram a posse de bola. O Sport ainda acertou uma bola na trave com Marcos Aurélio.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 22.ª rodada. O ABC enfrenta o Ceará, às 16h20, na Arena Castelão, em Fortaleza. No mesmo horário, o Sport recebe o Figueirense, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

ABC 4 x 2 SPORT

ABC - Getúlio Vargas; Bileu, Flávio Boaventura, Rogélio e Rodolfo Testoni; Edson, Daniel Paulista, Giovanni Augusto (Guto) e Erick Flores (Alvinho); Rodrigo Silva e Gilmar (Pingo). Técnico: Roberto Fernandes.

SPORT - Magrão; Patric, Tobi, Gabriel Santos e Pery; Anderson Pedra, Rithely (Diego Maurício), Welton (Fábio Bahia) e Lucas Lima; Marcos Aurélio e Nunes (Felipe Azevedo). Técnico: Neco (interino).

GOLS - Edson, aos 2, Marcos Aurélio, aos 7, Rodrigo Silva, aos 16 e aos 35, Alvinho, aos 30, e Lucas Lima, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo Testoni e Guto (ABC); Welton (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Fábio Bahia (Sport).

ÁRBITRO - Antônio Denival de Morais (PR).

RENDA - R$ 20.067,00.

PÚBLICO - 3.527 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).