Sport confia na reabilitação contra o Fluminense dentro da Ilha do Retiro

O clima está mais leve no Sport. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Ceará, o elenco pôde comemorar o acerto de uma parte dos salários atrasados, e ainda há um mês a ser quitado. Só que não há muito tempo para pensar nisso, já que o clube enfrenta o Fluminense neste domingo, às 16 horas, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da derrota para o Ceará, o técnico Claudinei Oliveira já avisou que vai manter a mesma base. Ele não quer seu time desesperado, mesmo porque já conquistou 19 pontos e está na parte de cima da tabela de classificação. "Mas, é claro, que vamos buscar a vitória diante de nosso torcedor", prometeu.

O zagueiro Ronaldo Alves e o volante Deivid retornam após cumprirem suspensão automática. A dúvida é quem vai sair no meio-campo, uma vez que na defesa Ernando está vetado pelos médicos. O treinador não vai contar mais com o meia-atacante Everton Felipe, que está sendo negociado.

"Deivid e Ronaldo saíram por cartão. Dois vão ter que sair. Com a lesão do Ernando, um caso já se resolve com a volta do Ronaldo. Do meio para frente, a gente tem o Deivid para colocar. Vamos ver a recuperação dos atletas, ver se tem alguém desgastado", despistou Claudinei Oliveira. A dúvida parece estar restrita a Michel Bastos ou Gabriel.