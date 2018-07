Sport conta com volta de Diego Souza para retomar rumo das vitórias no Nacional

O Sport conta com o retorno de Diego Souza da seleção para reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. Após perder para o Vasco no Rio e empatar com o São Paulo em casa, o time pernambucano tenta retomar um rumo dos triunfos neste domingo, às 19 horas, contra o Vitória, pela oitava rodada da competição.

O técnico Vanderlei Luxemburgo fechou os treinos durante a semana e tentou esconder a escalação. A única confirmação do treinador foi a volta de Diego Souza, que defendeu a seleção brasileira nos amistosos contra Argentina e Austrália, em Melbourne. Na cidade australiana, ele chegou a fazer o gol mais rápido da história do time nacional ao marcar nos primeiros segundos da vitória por 4 a 0 sobre os donos da casa, contra quem também balançou as redes por duas vezes.

O jogador ficou fora dos últimos três confrontos da equipe. Além dos tropeços, o Sport venceu o Flamengo por 2 a 0 no primeiro dos duelos sem a presença de seu principal atleta. Mesmo ausente, Diego Souza disse que acompanhou as partidas.

"Eu assisto aos jogos. O time tem tido pegada, está marcando forte e jogando bem. Infelizmente alguns resultados não foram o esperado, mas o campeonato é difícil e a gente tem tudo para conseguir nossos objetivos", afirmou.

A formação da equipe, no entanto, tem três dúvidas. O meia Thomás, o atacante Rogério e o volante Ronaldo passaram a semana no departamento médico e devem ficar de fora. Dependendo de quem entrar, Luxemburgo também tem a possibilidade de mexer no posicionamento de Diego Souza, que pode atuar de meia ou atacante.